Verso Napoli – Genoa Neres dal 1?? L’analisi è chiara | scelta fatta!

Spazionapoli.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano indiscrezioni importanti riguardo la sfida tra Napoli e Genoa: David Neres si prepara a trovare spazio dal primo minuto Domani alle ore 18:00 andrà in scena la sesta giornata di campionato, con il Napoli che ospiterà al ‘ Diego Armando Maradona ‘ il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri sono pronti a confermare la buona prova espressa in Champions League contro lo Sporting Lisbona, con l’intento di alzare la testa anche in campionato, a seguito del ko contro il Milan nell’ultima sfida. Antonio Conte è pronto a mantenere la vetta della classifica. Napoli – Genoa, Conte ha già scelto: ecco spiegata l’analisi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

verso napoli 8211 genoa neres dal 1 l8217analisi 232 chiara scelta fatta

© Spazionapoli.it - Verso Napoli – Genoa, Neres dal 1?? L’analisi è chiara: scelta fatta!

In questa notizia si parla di: verso - napoli

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Osimhen verso il Galatasaray: Il Napoli blinda l'addio con clausola anti-Italia | La condizione di De Laurentiis

verso napoli 8211 genoaGenoa, Vieira verso la sfida con il Napoli: “Momento difficile ma siamo uniti. I tifosi un esempio per noi” - Due soli punti in classifica, la trasferta di Napoli ormai alle porte. Riporta ilsecoloxix.it

verso napoli 8211 genoaConte verso il Genoa: i recuperi in difesa e la tentazione in attacco - Dopo l’iniezione di fiducia ed entusiasmo in Champions, il Napoli si rituffa sul campionato. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Verso Napoli 8211 Genoa