Verso Napoli – Genoa Neres dal 1?? L’analisi è chiara | scelta fatta!

Arrivano indiscrezioni importanti riguardo la sfida tra Napoli e Genoa: David Neres si prepara a trovare spazio dal primo minuto Domani alle ore 18:00 andrà in scena la sesta giornata di campionato, con il Napoli che ospiterà al ‘ Diego Armando Maradona ‘ il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri sono pronti a confermare la buona prova espressa in Champions League contro lo Sporting Lisbona, con l’intento di alzare la testa anche in campionato, a seguito del ko contro il Milan nell’ultima sfida. Antonio Conte è pronto a mantenere la vetta della classifica. Napoli – Genoa, Conte ha già scelto: ecco spiegata l’analisi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

