Verso Catania-Siracusa i convocati tra le fila rossazzurre
In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventitré calciatori.??Di seguito, gli atleti a disposizione:??1 Kl?vs. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: verso - catania
Catania verso candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028
Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, incidente verso Polla
Tifosi del Catania coinvolti in un incidente in pullman, feriti gravi nel viaggio verso il ritiro di Norcia
Il Catania verso il derby con il Siracusa. Grella: "Spirito positivo" https://tinyurl.com/5xxkkwev - facebook.com Vai su Facebook
Verso il derby ? “Rispetto, lealtà e senso d’appartenenza”: mister Reitano racconta il Catania Women. Sabato alle 16.00 la terza giornata del raggruppamento 1 della Coppa Italia Femminile di Serie C: Palermo-Catania, gran derby di Sicilia. Rossazzurre - X Vai su X
Verso Catania-Siracusa, i convocati tra le fila rossazzurre - 30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, mister ... Riporta cataniatoday.it
Febbre da derby, verso Catania-Siracusa: i precedenti nel classico dello Ionio - E’ una delle sfide più sentite, soprattutto dalla tifoseria azzurra che però difficilmente potrà seguire Candiano e compagni al Massimino per ... Secondo siracusaoggi.it