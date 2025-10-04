Verso Catania-Siracusa i convocati tra le fila rossazzurre

Cataniatoday.it | 4 ott 2025

In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventitré calciatori.??Di seguito, gli atleti a disposizione:??1 Kl?vs. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

