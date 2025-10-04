Veronica Gentili | Parlare di Gaza all'Isola dei Famosi fu una scelta coraggiosa avevo tutto da perdere

Veronica Gentili ospite al festival di Fanpage "Rumore". La conduttrice, conversando con Andrea Parrella durante il panel all'Acquario Romano, ha parlato di come anche un reality show possa essere un contesto adeguato per discutere di temi più impegnati, come il conflitto in Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: veronica - gentili

Veronica Gentili festeggia con un look mozzafiato che conquista i social

È Sempre Cartabianca chiude con Veronica Gentili e Iva Zanicchi tra gli ospiti

Isola dei Famosi 2025, intervista a Dino Giarrusso: “Grazie all’Isola ho capito quanto sia preziosa la vita che faccio. Avrei preferito la vittoria di Loredana. Nessuna tensione tra me e Veronica Gentili, ci siamo fatti grasse risate”

Veronica Gentili - facebook.com Vai su Facebook

Veronica Gentili: “Parlare di Gaza all’Isola dei Famosi fu una scelta coraggiosa, avevo tutto da perdere” - La conduttrice, conversando con Andrea Parrella durante il panel "Anche all'Isola dei Famosi si può parlare di Gaza" all'Acquario ... Riporta fanpage.it

Stefano De Martino e Veronica Gentili ospiti a “Rumore”, il primo Festival di Fanpage - Oltre a politica e attualità, tanto spazio a televisione e intrattenimento, con la partecipazione ... fanpage.it scrive