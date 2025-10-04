Verona Zanetti | Stufi di non raccogliere quello che meritiamo Dubbi sul rigore mancata uniformità di giudizio
2025-10-03 21:56:00 Fermi tutti! Il Verona perde 0-1 contro il Sassuolo al Bentegodi nell’anticipo della sesta giornata di Serie A, piegato dal goal di Andrea Pinamonti nella ripresa. Sei partite e ancora nessuna vittoria per l’Hellas, nonostante le tante buone prestazioni. Al termine della partita, l’allenatore gialloblù Paolo Zanetti è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni. “ARRABBIATI E STUFI”. “Siamo delusi e arrabbiati, siamo stufi di non portare a casa quello che ci meritiamo. Bisogna però essere lucidi e continuare a lavorare, anche se si parla di dettagli non basta perché i risultati non stanno arrivando”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: verona - zanetti
Verona, colpo dal Brasile: «Non vedo l’ora»: ecco chi è il nuovo bomber. Ma un big può partire! E Zanetti ha anche il nodo Montipò
Zanetti: "Il Verona è solido. Ha idee, lavora tanto e fa il pieno d’energia della nostra gente"
Mercato Hellas Verona, Montipò vicino alla permanenza: Zanetti non ha dubbi, è una pedina centrale
.@HellasVeronaFC, Zanetti: "Non c'è stata uniformità di decisioni da parte dell'arbitro. Siamo stufi di non raccogliere quello che meritiamo" - X Vai su X
Hellas Verona FC. . #Zanetti: "Domani sera continuiamo a mantenere alto il livello delle nostre prestazioni" Le pillole della conferenza stampa del mister alla vigilia di #VeronaSassuolo, 6a giornata di #SerieAEnilive 2025/26 #HVFC #DaiVerona - facebook.com Vai su Facebook
Verona, Zanetti: “Siamo arrabbiati e stufi di non raccogliere quello che meritiamo” - Bisogna però essere lucidi e continuare a lavorare, anche se si parla di dettagli non basta perché i risultati ... gianlucadimarzio.com scrive
Verona, Zanetti: "Stufi di non raccogliere quello che meritiamo. Dubbi sul rigore, mancata uniformità di giudizio" - Al termine della partita, l'allenatore gialloblù Paolo Zanetti è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni. Secondo msn.com