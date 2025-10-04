Verona Zanetti | Stufi di non raccogliere quello che meritiamo Dubbi sul rigore mancata uniformità di giudizio

2025-10-03 21:56:00 Fermi tutti! Il Verona perde 0-1 contro il Sassuolo al Bentegodi nell’anticipo della sesta giornata di Serie A, piegato dal goal di Andrea Pinamonti nella ripresa. Sei partite e ancora nessuna vittoria per l’Hellas, nonostante le tante buone prestazioni. Al termine della partita, l’allenatore gialloblù Paolo Zanetti è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni. “ARRABBIATI E STUFI”. “Siamo delusi e arrabbiati, siamo stufi di non portare a casa quello che ci meritiamo. Bisogna però essere lucidi e continuare a lavorare, anche se si parla di dettagli non basta perché i risultati non stanno arrivando”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com