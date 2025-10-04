Vernice rossa contro l' ufficio dell' onorevole Deidda FdI durante il corteo pro-Pal
Nel giorno di San Francesco, alcuni manifestanti autodefinitisi "pacifisti" hanno attaccato la sede di Fratelli d'Italia e l'ufficio del deputato Salvatore Deidda durante un corteo Pro Palestina non autorizzato a Cagliari. La sede è stata vandalizzata con lanci di gavettoni di vernice rossa, imbrattando la palazzina. L'azione ha creato anche un rischio per l'incolumità di ignari cittadini e dei lavoratori dei negozi e locali adiacenti. "Costoro credono di essere al di sopra della legge e di tutti, pensando di poter vandalizzare, imbrattare e offendere impunemente, solo perché si ritengono gli unici sostenitori della causa palestinese," ha dichiarato l'onorevole Salvatore Deidda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vernice - rossa
Milano, vernice rossa sull’ambasciata egiziana: protesta di attivisti per l’apertura del valico di Rafah
Novate, sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: la targa imbrattata con della vernice rossa
Caltabellotta, statua della Madonna imbrattata con vernice rossa: indagano i carabinieri
Il monumento equestre per Vittorio Emanuele è stato cosparso di vernice rossa dopo il corteo per Gaza. Teppisti e imbrattatori sono difesi dalla sinistra: a cosa serve deturpare i monumenti! Vergogna! - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro-Pal a Roma, vernice rossa contro il cordone di polizia #ANSA - X Vai su X
Vernice rossa contro l'ufficio dell'onorevole Deidda (FdI) durante il corteo pro-Pal - Nel giorno di San Francesco, alcuni manifestanti autodefinitisi "pacifisti" hanno attaccato la sede di Fratelli d'Italia e ... Scrive iltempo.it
Corteo pro-Pal a Roma, lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina - Diversi manifestanti, tra i quali alcuni studenti, arrivati nei pressi della Farnesina con il corteo pro- Come scrive blitzquotidiano.it