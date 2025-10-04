Vernice rossa contro l' ufficio dell' onorevole Deidda FdI durante il corteo pro-Pal

Nel giorno di San Francesco, alcuni manifestanti autodefinitisi "pacifisti" hanno attaccato la sede di Fratelli d'Italia e l'ufficio del deputato Salvatore Deidda durante un corteo Pro Palestina non autorizzato a Cagliari. La sede è stata vandalizzata con lanci di gavettoni di vernice rossa, imbrattando la palazzina. L'azione ha creato anche un rischio per l'incolumità di ignari cittadini e dei lavoratori dei negozi e locali adiacenti. "Costoro credono di essere al di sopra della legge e di tutti, pensando di poter vandalizzare, imbrattare e offendere impunemente, solo perché si ritengono gli unici sostenitori della causa palestinese," ha dichiarato l'onorevole Salvatore Deidda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

