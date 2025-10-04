Verissimo tra gli ospiti del weekend Lino Banfi Alessandro Michieletto Helena Prestes e Javier Martinez
Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 4 e 5 ottobre ci sono Lino Banfi, Alessandro Michieletto, Katia Pedrotti, Helena Prestes e Javier Martinez. Sabato 4 e domenica 5 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30 per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di “Forum”, Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
