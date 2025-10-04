Verissimo tra gli ospiti del weekend Lino Banfi Alessandro Michieletto Helena Prestes e Javier Martinez

Spettacolo.eu | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 4 e 5 ottobre ci sono Lino Banfi, Alessandro Michieletto, Katia Pedrotti, Helena Prestes e Javier Martinez. Sabato 4 e domenica 5 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30  per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di “Forum”, Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

verissimo tra gli ospiti del weekend lino banfi alessandro michieletto helena prestes e javier martinez

© Spettacolo.eu - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Lino Banfi, Alessandro Michieletto, Helena Prestes e Javier Martinez

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

verissimo ospiti weekend linoVerissimo, ospiti del 4 e 5 ottobre: da Martinenghi a Lino Banfi - Nuovo weekend in compagnia di Silvia Toffanin e Verissimo, in onda sabato 4 ottobre alle 16. Lo riporta lifestyleblog.it

verissimo ospiti weekend linoVerissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: da Pedrotti e Bernardini de Pace a Lino Banfi, Veronica Peparini e Javier Martinez - Due puntate ricche di emozioni e di grandi ospiti attendono i telespettatori di Canale 5, sabato 4 ottobre ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Ospiti Weekend Lino