Verissimo Francesca De André | Facevo l’opinionista e dispensavo consigli nel frattempo vivevo violenza in casa
A Verissimo Francesca De André ha raccontato il difficile momento che ha vissuto a causa della violenza subita dal suo ex che ora è stato condannato.
In questa notizia si parla di: verissimo - francesca
