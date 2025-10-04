Verini Pd spiega il voto a favore della mozione renziana sul piano Trump | Bisogna dare un segnale
Il senatore pd Walter Verini è uno dei quattro senatori e quattro deputati dem che giovedì scorso ha votato a favore della mozione di Italia Viva sul piano di pace di Trump per Gaza, approvata anche dalla maggioranza. Il Pd invece si è astenuto. Il momento è complicato, e su temi come pace e guerra, sembra dire il voto a favore di Verini e degli altri, la sostanza deve prevalere su schieramenti e alleanze. “Io avrei votato anche la risoluzione di Carlo Calenda, fosse stata messa ai voti”, dice il senatore, “e avrei voluto che anche Calenda e Renzi votassero – cosa che poi uno ha fatto e l'altro no – la mozione a firma Avs, perché a mio avviso si doveva dare, su un tema come questo, pur nelle evidenti differenze su alcuni punti, un segnale globale di intesa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: verini - spiega
«Vicini al popolo palestinese, ma prima di tutto il rispetto della legge e del Prefetto». Così la maggioranza di Casalgrande spiega perchè non esporrà la bandiera palestinese sulla facciata del municipio - facebook.com Vai su Facebook
Verini (Pd) spiega il voto a favore della mozione renziana sul piano Trump: "Bisogna dare un segnale" - “Sarebbe stato un buon giorno per il paese se l'intero Parlamento, magari su un punto specifico, avesse votato compatto", dice il senatore dem. Segnala ilfoglio.it
Il Pd si spacca sulla risoluzione di Italia Viva per Gaza. Merola vota sì: "Guardo al contenuto, non all'alleanza" - Deve prevalere non solo l’identità del Pd, ma la chiarezza della sua proposta", dice l'ex sindaco di Bologna e deputato dem, che ha vota ... Come scrive ilfoglio.it