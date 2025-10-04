Verini Pd spiega il voto a favore della mozione renziana sul piano Trump | Bisogna dare un segnale

Il senatore pd Walter Verini è uno dei quattro senatori e quattro deputati dem che giovedì scorso ha votato a favore della mozione di Italia Viva sul piano di pace di Trump per Gaza, approvata anche dalla maggioranza. Il Pd invece si è astenuto. Il momento è complicato, e su temi come pace e guerra, sembra dire il voto a favore di Verini e degli altri, la sostanza deve prevalere su schieramenti e alleanze. “Io avrei votato anche la risoluzione di Carlo Calenda, fosse stata messa ai voti”, dice il senatore, “e avrei voluto che anche Calenda e Renzi votassero – cosa che poi uno ha fatto e l'altro no – la mozione a firma Avs, perché a mio avviso si doveva dare, su un tema come questo, pur nelle evidenti differenze su alcuni punti, un segnale globale di intesa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

