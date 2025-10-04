Vergogna pro-Pal a Palermo Così gli attivisti offendono i militari
In testa al corteo di Palermo, organizzato in occasione dello sciopero generale in solidarietà col popolo palestinese, hanno fatto discutere la presenza di alcune persone travestite da militari con il naso rosso dei clown. Un modo goliardico per dire no all'uso delle armi ma che a molti non è piaciuto. Per chi si è travestito non c'è nulla di male. "Ci siamo trovati alle scorse manifestazioni e abbiamo deciso di stare insieme perché questo ci aiuta a convogliare la gente e a dare un tocco di colore e di ironia a un contesto molto drammatico. Abbiamo scelto l'arte per ridicolizzare la violenza e le armi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vergogna - palermo
Urlano: "vergogna", "fuori le armi da Palermo", "Palestina libera" - facebook.com Vai su Facebook
Insulti dell’ex pm Natoli ai Borsellino. Il figlio Manfredi: “Vergogna” http://dlvr.it/TNDq2F #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Vergogna pro-Pal a Palermo. Così gli attivisti offendono i militari - In testa al corteo di Palermo, organizzato in occasione dello sciopero generale in solidarietà col popolo palestinese, hanno fatto discutere la presenza di alcune persone travestite da militari con il ... Scrive msn.com
Palermo, ancora scontro in consiglio sulla mozione pro-Pal - Nella seduta di oggi le opposizioni hanno chiesto di ripartire dal documento ma i lavori sono stati ... Secondo livesicilia.it