Vergogna a Roma imbrattata la statua di Giovanni Paolo II durante la manifestazione pro-Palestina

Ci sono immagini che feriscono la coscienza collettiva, e quella della statua di Giovanni Paolo II imbrattata davanti alla Stazione Termini, nel cuore di Roma, è una di queste. Durante la manifestazione pro-Palestina organizzata da sigle sindacali, associazioni e movimenti studenteschi, ignoti hanno vandalizzato il monumento dedicato a Papa Wojty?a, scrivendo frasi offensive e tracciando simboli politici, come la falce e martello, sulla base della statua. Già nei giorni scorsi era circolata la foto della kefiah messa intorno al collo del pontefice, ma ora l’episodio è degenerato in un atto di pura violenza simbolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vergogna a Roma, imbrattata la statua di Giovanni Paolo II durante la manifestazione pro-Palestina

