Verdello. Stop all’invasione di pedoni su strada. A partire da oggi, sabato 4 ottobre, a Verdello scatta l’ordinanza che mira a garantire la sicurezza di coloro i quali percorrono a piedi via Cavour. Lungo il tratto di strada, spesso congestionato soprattutto durante le ore di ingresso e uscita dalla scuola elementare, è stata predisposta un’ area a percorrenza pedonale con percorsi riservati chiaramente segnalati. A partire dai portici che costeggiano la carreggiata, il Comune di Verdello ha realizzato un percorso pedonale attraverso la costruzione di un porticato in continuità con quello già esistente verso l’incrocio con via Roma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Verdello, scatta l’ordinanza salva-pedone in via Cavour: “Educare, non sanzionare”