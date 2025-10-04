Verde pubblico Pessolano Oltre | Incuria ormai consolidata Natella tragga le sue conclusioni

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gli episodi di maltempo dei giorni scorsi hanno messo ancora una volta in luce quanto quest'amministrazione non abbia cura del verde pubblico". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Sono bastate poche raffiche di vento e una pioggia assolutamente normale per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verde - pubblico

Riapre al pubblico l’area verde dell’Anfiteatro Romano

Verde pubblico, Salerno ai minimi termini: solo 10 metri quadrati per cittadino

Parco del Castello, la prima area verde sul lungomare verso l'apertura al pubblico: partono gli interventi di messa in sicurezza

verde pubblico pessolano oltrePessolano (Oltre): verde pubblico: incuria ormai consolidata, situazione critica - L'articolo Pessolano (Oltre): verde pubblico: incuria ormai consolidata, situazione critica proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Salerno: Verde pubblico, Natella risponde alle contestazioni ad Isam - «La clausola sociale dell’affidamento vincolava la Isam (ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, nda) per le persone da assumere ma non per le regole di ingaggio, ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verde Pubblico Pessolano Oltre