Vento allerta su Toscana orientale e meridionale domenica 5 ottobre

Firenzetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta per vento nella giornata di domenica sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: vento - allerta

