Vent'anni di impegno Bellezza e senso critico al Binario di Accordino

Il teatro Binario 7 festeggia i suoi primi ventanni. "Vent’anni di impegno sul territorio per la diffusione di un’idea di cultura che aiuti a interpretare il presente e stimoli la partecipazione – ricorda il direttore artistico Corrado Accordino – di sperimentazioni di nuove produzioni della Compagnia Teatro Binario 7, di educazione al bello e allo sviluppo di un pensiero critico. Negli anni è cresciuta la scuola di teatro, abbiamo aperto spazi a tutte le arti e discipline, con la conferma, da parte del ministero della Cultura, anche per il triennio 2025-2027, di essere tra gli organismi di programmazione teatrale selezionati dal FUS, il Fondo unico per lo Spettacolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

