Venezia tragedia nel Canal Grande | 32enne perde la vita mentre tenta un bagno notturno

Il ritrovamento all'alba nei pressi della stazione. Un uomo di 32 anni, di nazionalità cinese e residente a Firenze, è stato trovato senza vita nelle acque del Canal Grande a Venezia nelle prime ore di questa mattina, 4 ottobre. Il corpo è stato individuato nei pressi della stazione di Santa Lucia, dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di fare il bagno nel canale, ma è scivolato sui gradini bagnati di una delle discese che portano all'acqua. Nella caduta avrebbe battuto la testa, perdendo i sensi e annegando poco dopo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

