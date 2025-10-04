Venezia tragedia nel Canal Grande | 32enne perde la vita mentre tenta un bagno notturno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento all’alba nei pressi della stazione. Un uomo di 32 anni, di nazionalità cinese e residente a Firenze, è stato trovato senza vita nelle acque del Canal Grande a Venezia nelle prime ore di questa mattina, 4 ottobre. Il corpo è stato individuato nei pressi della stazione di Santa Lucia, dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di fare il bagno nel canale, ma è scivolato sui gradini bagnati di una delle discese che portano all’acqua. Nella caduta avrebbe battuto la testa, perdendo i sensi e annegando poco dopo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: venezia - tragedia
Venezia, tragedia sul lavoro: perdono la vita due operai caduti in una cisterna
Emily in Paris, tragedia sul set a Venezia: morto l’assistente alla regia, stop alle riprese
Tragedia sul set di Emily in Paris a Venezia, muore l’assistente alla regia Diego Borella
Tragedia nelle acque del Canal Grande a Venezia, nelle primissime ore di oggi, quando è stato recuperato il cadavere di un uomo annegato. - facebook.com Vai su Facebook
A Venezia una pietra d'inciampo per ricordare la tragedia nella Striscia di Gaza. Imita quelle che ricordano il genocidio nazifascista del popolo ebreo. Anonimo l'autore. - X Vai su X
Recuperato un cadavere in Canal Grande. Il tuffo e la tragedia: cosa è successo. - VENEZIA – Tragedia nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, quando il corpo senza vita di un uomo, di circa 30 anni, è stato recuperato in Canal Grande, proprio di fronte alla stazione ... Secondo nordest24.it
Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne - (Adnkronos) – Il corpo di un cittadino cinese di 32 anni è stato ritrovato all’alba di oggi in Canal Grande a Venezia, nei pressi della stazione. Segnala msn.com