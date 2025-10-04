Venezia scivola mentre si immerge nel Canal Grande morto cinese di 32 anni

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La caduta, violenta, gli avrebbe provocato un trauma alla testa che lo ha fatto perdere conoscenza, impedendogli di tornare a galla. 🔗 Leggi su Repubblica.it

venezia scivola mentre si immerge nel canal grande morto cinese di 32 anni

