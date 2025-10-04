Venezia scivola mentre si immerge nel Canal Grande morto cinese di 32 anni
La caduta, violenta, gli avrebbe provocato un trauma alla testa che lo ha fatto perdere conoscenza, impedendogli di tornare a galla. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Venezia sa sempre come regalare scene incredibili! Sedute al tavolo con vista, una turista fa scivolare il cellulare nel canale ma arriva un eroe inaspettato che lo recupera al volo Credits: TikTok anistratova.pro #radio105 #venezia #telefonocaduto #salv - facebook.com Vai su Facebook
