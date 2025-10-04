Venezia muore annegato in Canal Grande

18.30 Un uomo è stato trovato morto nel Canal Grande di Venezia, probabilmente annegato mentre cercava di farsi un bagno. A supporto di questa tesi, il fatto che a riva sono stati trovati posati i suoi abiti. L'uomo potrebbe essere scivolato sui gradini coperti da alghe viscide, perdendo conoscenza e finendo in acqua. Nessun segno di violenza sul corpo dell'uomo, di origine cinese e residente a Firenze. Già disposta la restituzione della salma alla famiglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Muore annegato nel Canal Grande a Venezia, voleva farsi un bagno: «Si era tolto i vestiti, forse è scivolato per colpa delle alghe» - Il corpo di un uomo – annegato probabilmente per cause accidentali – è stato scoperto nelle prime ore di sabato 4 ottobre 2025 a Venezia nel Canal Grande, ... Come scrive msn.com

Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne - L'uomo, ritrovato all’alba di oggi nei pressi della stazione, è annegato dopo essere scivolato sui gradini sdrucciolevoli, battuto la testa e perso i sensi ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it