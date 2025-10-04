Venezia 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande

Venezia, 4 ottobre 2025 – Il corpo di un uomo, annegato probabilmente per cause accidentali, è stato scoperto nelle prime ore di oggi a Venezia nel Canal Grande, di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Si tratta di un uomo di 33 anni, di origine cinese e residente a Firenze. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbe cercato di fare un bagno nelle acque lagunari, come testimoniato dai vestiti che si era tolto e lasciato a riva. Probabilmente una caduta, forse a causa delle alghe che coprono gli scalini della riva, gli ha fatto perdere coscienza ed è annegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venezia, 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande

In questa notizia si parla di: venezia - 33enne

Si allontana da casa e scompare: ricerche tra Treviso e Venezia per trovare un 33enne

È la più grande manifestazione a Venezia dagli anni ‘70. Voglio piangere - X Vai su X

Con una storia Instagram, il 33enne giocatore della Dinamo Sassari e della Nazionale Italiana ha rassicurato tutti riguardo all'esito positivo della sua operazione di trapianto di midollo avvenuta questa mattina al policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il cestista ora - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande - L’uomo avrebbe cercato di fare un bagno nelle acque lagunari, poi probabilmente è caduto, ha perso coscienza ed è annegato ... Lo riporta msn.com