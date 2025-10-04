Venezia 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, 4 ottobre 2025 –  Il corpo di un uomo, annegato probabilmente per cause accidentali, è stato scoperto nelle prime ore di oggi a Venezia nel Canal Grande, di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Si tratta di un uomo di 33 anni, di origine cinese e residente a Firenze. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbe cercato di fare un bagno nelle acque lagunari, come testimoniato dai vestiti che si era tolto e lasciato a riva. Probabilmente una caduta, forse a causa delle alghe che coprono gli scalini della riva, gli ha fatto perdere coscienza ed è annegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

venezia 33enne residente a firenze annega nel canal grande

© Lanazione.it - Venezia, 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande

In questa notizia si parla di: venezia - 33enne

Si allontana da casa e scompare: ricerche tra Treviso e Venezia per trovare un 33enne

venezia 33enne residente firenzeVenezia, 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande - L’uomo avrebbe cercato di fare un bagno nelle acque lagunari, poi probabilmente è caduto, ha perso coscienza ed è annegato ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezia 33enne Residente Firenze