Nessun fine settimana lungo, ma venerdì pomeriggio e sabato al lavoro. Esattamente come molti docenti come me e tanti altri lavoratori italiani. Queste poche righe non vogliono spiegare ciò che sta succedendo a Gaza, perché altri più competenti e informati di me lo stanno facendo da mesi ( per esempio qui Ispi ), bensì raccontare quello che ho visto alla manifestazione del 3 ottobre a Bergamo: molti esseri umani (bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani), nessuna e tante categorie (studenti, lavoratori, pensionati), diverse fedi (religiose e politiche), altrettanti slogan per dimostrare di essere umani, rari insulti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Venerdì ho scioperato, sabato lavorato. E ho visto una Bergamo piena di esseri umani