Venerdì ho scioperato sabato lavorato E ho visto una Bergamo piena di esseri umani
Nessun fine settimana lungo, ma venerdì pomeriggio e sabato al lavoro. Esattamente come molti docenti come me e tanti altri lavoratori italiani. Queste poche righe non vogliono spiegare ciò che sta succedendo a Gaza, perché altri più competenti e informati di me lo stanno facendo da mesi ( per esempio qui Ispi ), bensì raccontare quello che ho visto alla manifestazione del 3 ottobre a Bergamo: molti esseri umani (bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani), nessuna e tante categorie (studenti, lavoratori, pensionati), diverse fedi (religiose e politiche), altrettanti slogan per dimostrare di essere umani, rari insulti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: venerd - scioperato
Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre a Genova - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero di venerdì 3 ottobre è stato dichiarato ILLEGITTIMO. Un appello al buonsenso. - X Vai su X
Sciopero dipendenti Arst sabato, possibili disagi in giornata - Sciopero dei dipendenti Arst confermato: sabato 26 luglio nuova astensione dal lavoro per l'intera giornata. Lo riporta ansa.it
Aerei, sciopero di 4 ore sabato 25 luglio tra le 13 e le 17. I possibili disagi, i voli garantiti - ROMA – Chi viaggia in aereo deve mettere in conto imprevisti e problemi per sabato 26 luglio. repubblica.it scrive