Vendemmia blitz dell’Ispettorato Aziende sospese | una per lavoro nero

Siena, 4 ottobre 2025 – Sacche di illegalità fra gli operai che lavorano nelle campagne, facendo la vendemmia. A lanciare l'allarme, documentando la situazione soprattutto delle società conto-terziste, senza terra insomma e solo fornitrici di manodopera, è stata la Flai Cgil. Ma una campagna di controlli straordinari è stata svolta dagli ispettorati del lavoro di Grosseto e Siena nella seconda metà di settembre. Un'iniziativa congiunta che ha riguardato il settore vitivinicolo in occasione appunto della vendemmia 2025. Una sinergia, viene da pensare, dovuta al fatto che, come appurato anche dalla Flai, moltissimi migranti partono dal'Amiata grossetana recandosi nelle aziende del Senese.

