Vendemmia blitz dell’Ispettorato Aziende sospese | una per lavoro nero
Siena, 4 ottobre 2025 – Sacche di illegalità fra gli operai che lavorano nelle campagne, facendo la vendemmia. A lanciare l’allarme, documentando la situazione soprattutto delle società conto-terziste, senza terra insomma e solo fornitrici di manodopera, è stata la Flai Cgil. Ma una campagna di controlli straordinari è stata svolta dagli ispettorati del lavoro di Grosseto e Siena nella seconda metà di settembre. Un’iniziativa congiunta che ha riguardato il settore vitivinicolo in occasione appunto della vendemmia 2025. Una sinergia, viene da pensare, dovuta al fatto che, come appurato anche dalla Flai, moltissimi migranti partono dal’Amiata grossetana recandosi nelle aziende del Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vendemmia - blitz
Tv7 Tg. . BLITZ DELLE OPPOSIZIONI: “ZAIA MAI IN CONSIGLIO” - Bagarre martedì mattina a Venezia nella sede della Giunta regionale. Nel corso della conferenza stampa di Zaia, blitz delle opposizioni che hanno accusato il Presidente di non partecipare ma - facebook.com Vai su Facebook
Vendemmia, 9 lavoratori senza contratto. Multa da oltre 35mila euro a un’azienda - Dopo una tentata fuga tra i filari i c arabinieri, impegnati proprio sui controlli del personale per la ... Riporta lanazione.it
Vendemmia senza manodopera: la raccolta la fanno le macchine - Pozzolengo (Brescia), 9 settembre 2025 – Amarcord di giovani studenti e pensionati che, per arrotondare, passavano il mese di settembre nelle vigne, per la vendemmia. Segnala ilgiorno.it