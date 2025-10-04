Vela Riccardo Pianosi resta in vetta e vola in finale ai Mondiali di Formula Kite!

Riccardo Pianosi fa un altro passo avanti molto importante e centra il massimo obiettivo a disposizione nella quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Day-5 in cui si sono disputate le ultime quattro regate di flotta, determinando la griglia di partenza delle Medal Series in programma domani. Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato nel 2024 a Hyeres, ha difeso con successo la prima posizione in classifica generale grazie ad uno score odierno di 10-1-1-4 nella Gold Fleet accedendo direttamente alla finalissima insieme al fenomeno singaporiano Max Maeder, che si è preso in extremis la seconda piazza overall a -4 dall’azzurro superando nelle ultime prove il giovane svizzero Gian Stragiotti (alla fine terzo). 🔗 Leggi su Oasport.it

