Grande spettacolo come di consueto a Cadice nella giornata d’apertura dell’undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Quest’oggi si sono disputate quattro regate di flotta in condizioni di vento leggero che hanno messo a dura prova gli equipaggi a bordo dei catamarani volanti F50. A fine day-1 la classifica generale dell’evento spagnolo è guidata dal team danese con al timone Nicolai Sehested, che ha totalizzato 32 punti grazie a due primi, un secondo ed un ottavo posto parziali precedendo di una sola lunghezza la Gran Bretagna di Dylan Fletcher, capace di realizzare uno score odierno di 1-5-5-2 avvicinandosi alla qualificazione per la finale di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Vela, Danimarca in vetta dopo una giornata al SailGP di Cadice. Alti e bassi per l'Italia