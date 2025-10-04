Vedo tutto da quassù

Milano, 3 ottobre 2025 – Guerre, aggressioni di un Paese a un altro, stermini di popoli. Per non parlare di omicidi, violenze su donne e bambini e altri fattacci di cronaca nera. Basta aprire un giornale, accendere la tv o scrollare sullo schermo di un telefonino per accorgersi che la nostra Terra non sta vivendo il suo miglior periodo. Servirà a poco, ma una boccata d’aria possiamo prenderla guardando all’insù, osservando la Luna nella notte a lei dedicata, questo sabato, il 4 ottobre. Fortunatamente sul satellite (per il momento, perché la Nasa punta a colonizzarla entro il 2040) non c’è traccia di vita: non c’è pericolo, quindi, che qualcuno guardi giù e si accorga di come è conciato il nostro pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it