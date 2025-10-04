Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar | 25enne arrestato e agenti in ospedale

Genova, giovane arrestato per resistenza e lesioni: due agenti feriti durante un controllo in centro storico. Rito direttissimo in giornata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar: 25enne arrestato e agenti in ospedale

In questa notizia si parla di: vede - poliziotti

Vede i poliziotti, tenta di speronarli con l’auto e poi fugge contromano: rocambolesco inseguimento nel centro di Parma

Vede i poliziotti e si dilegua: preso e arrestato

Misterbianco, vede i poliziotti sotto casa e nasconde la droga: denunciato 19enne #casa #denuncia #droga #misterbianco #spaccio #stupefacente - facebook.com Vai su Facebook

Vede i poliziotti e si dilegua: preso e arrestato https://ift.tt/7AcVUMD https://ift.tt/cOZwQ3h - X Vai su X

Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar: 25enne arrestato e agenti in ospedale - Genova, giovane arrestato per resistenza e lesioni: due agenti feriti durante un controllo in centro storico. Riporta virgilio.it