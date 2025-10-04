Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar | 25enne arrestato e agenti in ospedale

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, giovane arrestato per resistenza e lesioni: due agenti feriti durante un controllo in centro storico. Rito direttissimo in giornata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vede i poliziotti a genova e lancia una ciotola di vetro dal bar 25enne arrestato e agenti in ospedale

© Notizie.virgilio.it - Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar: 25enne arrestato e agenti in ospedale

In questa notizia si parla di: vede - poliziotti

Vede i poliziotti, tenta di speronarli con l’auto e poi fugge contromano: rocambolesco inseguimento nel centro di Parma

Vede i poliziotti e si dilegua: preso e arrestato

vede poliziotti genova lanciaVede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar: 25enne arrestato e agenti in ospedale - Genova, giovane arrestato per resistenza e lesioni: due agenti feriti durante un controllo in centro storico. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Poliziotti Genova Lancia