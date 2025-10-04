Varese morto Cesare Corti | fondò Elmec e guidò la Robur et Fides di basket

Varese, 4 ottobre 2025 – Lo sport e l’imprenditoria varesini sono in lutto per la morte di Cesare Corti. Storico dirigente della Robur et Fides Varese, “regina” delle minors del basket italiano, ma anche fondatore di Elmec, azienda attiva nel campo delle soluzioni per l’informatica, aveva 87 anni. L’attività imprenditoriale. Dopo un’esperienza in Ibm, iniziata negli anni ‘60, Corti – con spirito da vero pioniere – decide di mettersi in proprio, fondando Elmec insieme a Clemente Ballerio. È il 1971 e le nuove tecnologie, soprattutto in Italia, sono ancora ai loro primi vagiti. Il nome deriva da Elaborazione Meccanografica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, morto Cesare Corti: fondò Elmec e guidò la Robur et Fides di basket

È morto Cesare Corti, fondatore di Elmec e protagonista della storia dell’informatica varesina - A darne notizia è stato Rinaldo Ballerio, che ha ricordato la figura di Corti con parole di stima e affetto: "Di lui ricordo la vivace intelligenza personale e professionale, la cordialità e la dedizi ... Scrive varesenews.it