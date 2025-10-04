Vanno massacrati e mandati in coma | dalla Remigration agli Art 52 l'estrema destra ordina la caccia allo straniero
L’inchiesta sotto copertura di Backstair svela la rete dell’odio anti-stranieri in Italia: dal Remigration Summit sostenuto dalla Lega ai pestaggi e alle chat segrete di Articolo 52, il gruppo xenofobo legato all’estrema destra e ai movimenti neofascisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Camarda, con il suo primo gol in #SerieA, ha fatto un favore a #PioEsposito, perché gli ha tolto un po' di riflettori che stavano iniziando a diventare stucchevoli e pericolosi. I giovani vanno preservati, non esaltati e poi massacrati a piacimento per vendere due - facebook.com Vai su Facebook
