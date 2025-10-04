Vannacci | Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'europarlamentare: "Lo proponiamo all'Onu se e' cosi' bravo ad occuparsi di questioni internazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

vannacci tridico riconoscera la palestina noi faremo gli interessi dei calabresi

© Quotidiano.net - Vannacci: "Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi"

In questa notizia si parla di: vannacci - tridico

vannacci tridico riconoscera palestinaTridico: "Se eletto, la Calabria riconoscerà la Palestina". E domani arrivano i leader del centrodestra - Il candidato del centrosinistra: "Sappiamo che non è competenza regionale. Da ilfoglio.it

“Se eletto Calabria riconoscerà la Palestina”, Tridico come Ricci: nelle Marche il flop è stato clamoroso - “Esprimo la mia solidarietà e preoccupazione per la grande azione di coraggio” degli attivisti “che stanno portando aiuti a Gaza; è gravissimo quello sta succedendo in queste ore con questi attivisti ... Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Tridico Riconoscera Palestina