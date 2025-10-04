Vannacci | Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi

L'europarlamentare: "Lo proponiamo all'Onu se e' cosi' bravo ad occuparsi di questioni internazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vannacci: "Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi"

In questa notizia si parla di: vannacci - tridico

Non si può lavorare così https://lespresso.it/c/politica/2025/9/12/stupidario-vannacci-tridico-meloni-salvini-de-luca/56879… - X Vai su X

REGIONALI CALABRIA 2025: live da piazza De Nava a Reggio per il comizio finale della Lega con Durigon, Vannacci e Salvini - facebook.com Vai su Facebook

Tridico: "Se eletto, la Calabria riconoscerà la Palestina". E domani arrivano i leader del centrodestra - Il candidato del centrosinistra: "Sappiamo che non è competenza regionale. Da ilfoglio.it

“Se eletto Calabria riconoscerà la Palestina”, Tridico come Ricci: nelle Marche il flop è stato clamoroso - “Esprimo la mia solidarietà e preoccupazione per la grande azione di coraggio” degli attivisti “che stanno portando aiuti a Gaza; è gravissimo quello sta succedendo in queste ore con questi attivisti ... Riporta strettoweb.com