Vannacci e l' ultradestra europea a Livorno cori e contestazione fuori dall' hotel Palazzo | Siamo tutti antifascisti Video

Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo

Cori, contestazione e rischio di avvicinamenti pericolosi. Momenti di tensione oggi intorno alle 15.30 fuori dallhotel Palazzo, sul viale Italia, in occasione dell’arrivo a Livorno del generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci e di altri esponenti delle destre estreme di tutta Europa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

