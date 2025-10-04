Vannacci e l' ultradestra europea a Livorno cori e contestazione fuori dall' hotel Palazzo | Siamo tutti antifascisti Video
Cori, contestazione e rischio di avvicinamenti pericolosi. Momenti di tensione oggi intorno alle 15.30 fuori dall’hotel Palazzo, sul viale Italia, in occasione dell’arrivo a Livorno del generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci e di altri esponenti delle destre estreme di tutta Europa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: vannacci - ultradestra
Patrioti a salve: tranne Orbán e Le Pen, nessuno condanna l'attacco russo in Polonia. Vannacci sviolina Putin, Abascal accusa Ursula, Wilders se la prende con Tusk: per l'ultradestra sovranismo e difesa dei confini vengono meno. Di @FkGottardi - X Vai su X
Il presidente del consiglio regionale contro il raduno di ultradestra all'Hotel Palazzo: "Movimento razzista e anitcostituzionale, non si autorizzi" - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, Remigration summit con Vannacci a una settimana dal voto, Pd: “Incostituzionale, prefetto intervenga” - L'evento 'Road to remigration', organizzato per sabato 4 ottobre a Livorno, a una settimana dal voto per le Regionali in Toscana, è incostituzionale ... Lo riporta fanpage.it
Vannacci: "Sfiducerò von der Leyen con la Sinistra al Parlamento europeo" - Il generale nazionale, eurodeputato, vicesegretario della Lega non tentenna: “Frau Von der Leyen va sfiduciata”, dice al Foglio a poche ore dal discorso sullo stato dell’Unione della presidente della ... ilfoglio.it scrive