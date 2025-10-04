Vannacci e l' ultradestra europea a Livorno cori e contestazione fuori dall' hotel Palazzo | Siamo tutti antifascisti Video
Cori, contestazione e rischio di avvicinamenti pericolosi. Momenti di tensione oggi intorno alle 15.30 fuori dall’hotel Palazzo, sul viale Italia, in occasione dell’arrivo a Livorno del generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci e di altri esponenti delle destre estreme di tutta Europa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video
Patrioti a salve: tranne Orbán e Le Pen, nessuno condanna l'attacco russo in Polonia. Vannacci sviolina Putin, Abascal accusa Ursula, Wilders se la prende con Tusk: per l'ultradestra sovranismo e difesa dei confini vengono meno. Di @FkGottardi - X Vai su X
La7. . Stefano Massini crea un monologo feroce mettendo insieme le più famose frasi del ministro israeliano Bezalel Smotrich, esponente dell’ultradestra noto per le sue posizioni disumane contro i palestinesi. #Gaza #Palestina #Piazzapulita #La7 Vai su Facebook
Vannacci contestato al Remigration summit: “Fuori i fascisti da Livorno, free Palestine” - Un centinaio di manifestanti si sono riuniti sul lungomare di Livorno per contestare il Remigration Summit 2025 promosso da movimenti dell'estrema destra ... fanpage.it scrive
Al summit razzista di Livorno con Vannacci tra generali, influencer e candidati - Al summit sulla «Remigrazione» ci sono leghisti in corsa per il Consiglio regionale, ma anche esponenti delle ultra destre europee ... Da corrierefiorentino.corriere.it