Vannacci e l' ultradestra europea a Livorno cori e contestazione fuori dall' hotel Palazzo | Siamo tutti antifascisti Video

Livornotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori, contestazione e rischio di avvicinamenti pericolosi. Momenti di tensione oggi intorno alle 15.30 fuori dallhotel Palazzo, sul viale Italia, in occasione dell’arrivo a Livorno del generale e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci e di altri esponenti delle destre estreme di tutta Europa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vannacci - ultradestra

Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video

vannacci ultradestra europea livornoVannacci contestato al Remigration summit: “Fuori i fascisti da Livorno, free Palestine” - Un centinaio di manifestanti si sono riuniti sul lungomare di Livorno per contestare il Remigration Summit 2025 promosso da movimenti dell'estrema destra ... fanpage.it scrive

vannacci ultradestra europea livornoAl summit razzista di Livorno con Vannacci tra generali, influencer e candidati - Al summit sulla «Remigrazione» ci sono leghisti in corsa per il Consiglio regionale, ma anche esponenti delle ultra destre europee ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Ultradestra Europea Livorno