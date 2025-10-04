Vannacci a Livorno | contestazioni fuori dall’hotel del Remigration Summit

Lanazione.it | 4 ott 2025

Livorno, 4 ottobre 2025 – Una cinquantina di contestatori si sono presentati oggi a Livorno all'esterno dell'Hotel Palazzo, sul lungomare, dove c’è l’evento che vede Roberto Vannacci tra i relatori. Si tratta del "Remigration summit 2025", il convegno sulla remigrazione cui erano annunciati anche esponenti dell'Afd tedesca. HOTEL PALAZZO VANNACCI 04-10-2025 I contestatori si sono disposti dal lato opposto del viale Italia di fronte all'ingresso dell'albergo presidiato dalle forze dell'ordine e hanno intonato cori contro Vannacci con bandiere della Palestina. Esposto uno striscione con la scritta 'Fuori i fascisti da Livorno, free Palestine'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannacci a Livorno: contestazioni fuori dall’hotel del “Remigration Summit”

vannacci - livorno

