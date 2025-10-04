Valtur Brindisi a Livorno per confermare la sua forza | clima caldo al PalaModigliani
BRINDISI – Dopo le spettacolari vittorie contro Ruvo e Cremona, la Valtur Brindisi è alla vigilia di una trasferta da non sottovalutare, al PalaModigliani di Livorno. Il match contro la Libertas, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A2, andrà in scena domani (domenica 5 ottobre). 🔗 Leggi su Brindisireport.it
valtur - brindisi
Palla a due in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:00 al PalaModigliani di Livorno Diretta LNP Pass, radio Ciccio Riccio e presso la Club House 'Flabi' nel centro di Brindisi, unico locale autorizzato a trasmettere le partite stagionali Valtur Brindisi - facebook.com Vai su Facebook
