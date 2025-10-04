Valentino Rossi umilia Marc Marquez | MotoGP sconvolta

Valentino Rossi e Marc Marquez sono due grandi rivali del passato, e la tensione fra le parti non sembra essere sparita neanche adesso. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto una rivalità accesa, carica di tensione e culminata a Sepang nel 2015. Il pilota italiano e lo spagnolo non hanno mai lottato direttamente per un titolo mondiale, tuttavia nonostante questo hanno contribuito a rendere iconica e indimenticabile – nel bene e nel male – la loro storia sportiva. Ormai, fra le altre, entrambi sono nove volte iridati, traguardo che il Dottore ha raggiunto nel 2009 mentre Marquez ha afferrato soltanto qualche settimana fa al GP del Giappone sulla pista di Motegi, sei anni dopo l’ultima volta in cui si è laureato campione del mondo della MotoGP. 🔗 Leggi su Sportface.it