Valentino Rossi umilia Marc Marquez | MotoGP sconvolta
Valentino Rossi e Marc Marquez sono due grandi rivali del passato, e la tensione fra le parti non sembra essere sparita neanche adesso. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto una rivalità accesa, carica di tensione e culminata a Sepang nel 2015. Il pilota italiano e lo spagnolo non hanno mai lottato direttamente per un titolo mondiale, tuttavia nonostante questo hanno contribuito a rendere iconica e indimenticabile – nel bene e nel male – la loro storia sportiva. Ormai, fra le altre, entrambi sono nove volte iridati, traguardo che il Dottore ha raggiunto nel 2009 mentre Marquez ha afferrato soltanto qualche settimana fa al GP del Giappone sulla pista di Motegi, sei anni dopo l’ultima volta in cui si è laureato campione del mondo della MotoGP. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: valentino - rossi
Valentino Rossi e il suo garage di auto da collezione
WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi
WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”
Rossi o MarquezLa risposta a sorpresa di Agostini In occasione della presentazione della 43ª edizione del Festival Sport Movies & TV 2025, presente anche Giacomo Agostini, che ha parlato del confronto tra Valentino Rossi e Marc Marquez - X Vai su X
Valentino Rossi rientra nell'entry list della 8h Indianapolis, ultimo atto dell'Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ correrà con la BMW M4 GT3 EVO #46 Team WRT con Kelvin van der Linde e Charles Weerts ? Luca Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook
Valentino Rossi o Marc Marquez, arriva la verità: il giornalista vuota il sacco - Secondo Gustavo Morea, è corretto giudicare Marc Marquez il pilota più forte della storia per ora. Segnala reportmotori.it
Valentino Rossi dà un insegnamento a Marc Marquez: l’ex MotoGP e la lettura a sorpresa - Secondo l'ex MotoGP Ruben Xaus, Valentino Rossi sta insegnando a Marc Marquez come non fare certe cose fuori pista. Segnala allaguida.it