Valditara | Ragioniamo sull’incremento degli stipendi per il contratto 2025-2027 E sull’intelligenza artificiale | Sì al suo ingresso a scuola ma carta e penna restano fondamentali per l’apprendimento
Le retribuzioni degli insegnanti e l'integrazione della tecnologia digitale nella didattica rappresentano i pilastri della visione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, emersa durante un'intervista rilasciata a Moneta, il settimanale economico de Il Giornale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Valditara: «Lotta ai diplomifici del Sud, più corsi di recupero per ridurre le ripetizioni private» - Le scuole statali della Campania, descritte spesso come fanalino di coda del sistema scolastico italiano, in realtà non hanno rilevanti gap formativi rispetto agli istituti delle altre regioni. Riporta ilmessaggero.it
Valditara riconferma i prof precari. "Garantita la continuità didattica" - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara (nella foto), arriva al Meeting di Rimini per parlare di ... Si legge su ilgiornale.it