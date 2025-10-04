Valditara | La scuola deve valorizzare i talenti di ogni studente non creare élite Merito è dare il meglio di sé col massimo impegno
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato alla manifestazione organizzata da Matteo Renzi alla Stazione Leopolda di Firenze, dove ha illustrato la sua visione di scuola costituzionale e i risultati delle politiche educative del governo. L'intervento si è caratterizzato per un tono dialogante e per l'apertura al confronto tra maggioranza e opposizione sui grandi valori condivisi: "Un paese normale deve vedere un confronto civile tra opposizione e maggioranza nella diversità delle opinioni. Quello che è importante è condividere i grandi valori a fondamento della Repubblica". 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola, Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno”
“Scuola non deve indottrinare, ma valorizzare gli studenti”/ Valditara: “Pluralità di idee è fondamentale” - Il ministro Giuseppe Valditara sulle pagine del Giornale ha riflettuto sul tema della scuola democratica come luogo di idee e non di indottrinamento È un’interessante riflessione sul funzionamento ... Scrive ilsussidiario.net
Maturità, Valditara: “Non basta saper tradurre un testo o conoscere gli algoritmi se la scuola non porta ad essere maturi” - Oggi, 1° ottobre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato alcune scuole in Calabria. Riporta tecnicadellascuola.it