Valdarno in marcia per la pace Oggi il corteo da Montevarchi

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Francesco Tozzi MONTEVARCHI Il Valdarno torna in piazza per la pace e lo farà oggi pomeriggio con una lunga marcia da Montevarchi a San Giovanni. Si chiude così la quattro giorni di "Ottobre per la pace", organizzata dal Coordinamento valdarnese per la pace. Dopo la musica, il teatro e il confronto, oggi sarà la volta della marcia che inizierà alle 14,30 in piazza Varchi a Montevarchi, partirà alle ore 15 percorrendo la strada regionale 69 e si concluderà in piazza Cavour a San Giovanni attorno alle 17, dove è in programma il concerto "Musiche per la pace". Tante persone attese, per una marcia che vuole sensibilizzare la popolazione valdarnese su tutti gli scenari di guerra che sono presenti al momento e che sono numerosi, ma in particolare l’attenzione è rivolta a Gaza, il cui popolo ha bisogno di supporto alla luce degli eventi recenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

valdarno in marcia per la pace oggi il corteo da montevarchi

© Lanazione.it - Valdarno in marcia per la pace. Oggi il corteo da Montevarchi

In questa notizia si parla di: valdarno - marcia

valdarno marcia pace oggiValdarno in marcia per la pace. Oggi il corteo da Montevarchi - Nel pomeriggio la camminata che chiude la quattro giorni di iniziative di protesta e sensibilizzazione. Lo riporta lanazione.it

Marcia della Pace da Montevarchi a San Giovanni. “C’è bisogno di solidarietà” - 30 ed arriverà in piazza Cavour a San Giovanni: è la Marcia della Pace organizzata dal Coordinamento Valdarno per la pace per sabato 4 ottobre. Secondo valdarnopost.it

Cerca Video su questo argomento: Valdarno Marcia Pace Oggi