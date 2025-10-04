valdarno in marcia per la pace oggi il corteo da montevarchi

di Francesco Tozzi MONTEVARCHI Il Valdarno torna in piazza per la pace e lo farà oggi pomeriggio con una lunga marcia da Montevarchi a San Giovanni. Si chiude così la quattro giorni di "Ottobre per la pace", organizzata dal Coordinamento valdarnese per la pace. Dopo la musica, il teatro e il confronto, oggi sarà la volta della marcia che inizierà alle 14,30 in piazza Varchi a Montevarchi, partirà alle ore 15 percorrendo la strada regionale 69 e si concluderà in piazza Cavour a San Giovanni attorno alle 17, dove è in programma il concerto "Musiche per la pace". Tante persone attese, per una marcia che vuole sensibilizzare la popolazione valdarnese su tutti gli scenari di guerra che sono presenti al momento e che sono numerosi, ma in particolare l’attenzione è rivolta a Gaza, il cui popolo ha bisogno di supporto alla luce degli eventi recenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

