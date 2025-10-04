Vai ad allenarti con i bambini | alla Continassa è un macello | Hanno mandato via il fuoriclasse

Napolipiu.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vai ad allenarti con i bambini: alla Continassa è un macello Hanno mandato via il fuoriclasse"> In casa Juventus non si stanno vivendo ore facili. Alla Continassa sono volate parole al veleno che hanno scaturito reazioni. Alla Continassa l’atmosfera è diventata incandescente. La notizia dell’allontanamento di un fuoriclasse ha scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio non riguarda solo una scelta tecnica, ma sembra toccare anche dinamiche di spogliatoio. La società ha deciso di prendere una posizione netta, senza mezze misure. Il messaggio filtrato dalla dirigenza è stato chiaro: “Vai ad allenarti con i bambini”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

