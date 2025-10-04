Vacanze saltate diffide da 122 clienti | chiesti rimborsi per 103mila euro

BRINDISI – Aumentano di settimana in settimana le iniziative legali intraprese contro la Jd Travel, agenzia turistica di Brindisi finita nell'occhio del ciclone per la crociera con la Msc vista sfumare de decine di brindisini, nonostante le prenotazioni fossero state pagate per intero. Ai mancati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: vacanze - saltate

