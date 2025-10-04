use rosa adesso inizia il campionato vero

Il tempo delle amichevoli è finito, adesso anche per l’ Use Rosa Scotti si inizia a fare sul serio. Domani sera alle 18, infatti, le biancorosse empolesi saranno di scena allo Sport Center di Santa Corinna a Noviglio per affrontare il neopromosso Milano Basket Stars nella prima giornata del campionato di Serie A2 femminile. La società lombarda ha messo tra l’altro l’ingresso libero, quindi è lecito attendersi un palazzetto pieno che spinge le padrone di casa, le quali scenderanno sicuramente in campo con l’entusiasmo di chi ha voglia di misurarsi al piano di sopra. A questo match l’Use Rosa ci arriva con indicazioni importanti emerse dall’ultimo test, sia a livello positivo che dal punto di vista di quegli aspetti che ancora vanno migliorati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

