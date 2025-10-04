Iniziato con il piede giusto in casa contro Casale il campionato 2025-26 di Serie B Interregionale, ora l’ Use Computer Gross è chiamata a dare conferme nella prima trasferta stagionale. Domani alle 18, infatti, i biancorossi empolesi saranno di scena Pala Tagliate di Lucca, primo vero test per Rosselli e compagni visto il valore di un avversario che nella passata stagione è arrivato a un passo dalla promozione in B Nazionale. "Ci aspetta una sfida impegnativa contro una squadra di altissimo livello – spiega coach Luca Valentino – costruita per ambire alla vittoria del campionato. Per noi rappresenta un banco di prova molto stimolante, soprattutto perché c’è curiosità nel confrontarci nuovamente con loro dopo l’amichevole di precampionato, in cui uscimmo sconfitti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Use Computer Gross, bel debutto. Grandi aspettative per la trasferta