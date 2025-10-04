Use Computer Gross bel debutto Grandi aspettative per la trasferta
Iniziato con il piede giusto in casa contro Casale il campionato 2025-26 di Serie B Interregionale, ora l’ Use Computer Gross è chiamata a dare conferme nella prima trasferta stagionale. Domani alle 18, infatti, i biancorossi empolesi saranno di scena Pala Tagliate di Lucca, primo vero test per Rosselli e compagni visto il valore di un avversario che nella passata stagione è arrivato a un passo dalla promozione in B Nazionale. "Ci aspetta una sfida impegnativa contro una squadra di altissimo livello – spiega coach Luca Valentino – costruita per ambire alla vittoria del campionato. Per noi rappresenta un banco di prova molto stimolante, soprattutto perché c’è curiosità nel confrontarci nuovamente con loro dopo l’amichevole di precampionato, in cui uscimmo sconfitti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: computer - gross
Il raduno dell’Use Computer Gross . Il Pala Sammontana apre le porte
Use Computer Gross. È subito grande sfida
Calcio Uisp. Computer Gross e Real Isola, la prima sfida. Domani si giocano due big-match
| HIGHLIGHTS Il vantaggio brianzolo di Carboni, il pari azzurro di Guarino; al Carlo Castellani Computer Gross Arena finisce 1-1 tra Empoli e Monza. Rivedi gli highlights della sfida su #EmpoliFootballChannel https://youtu.be/923bTkVuizY - X Vai su X
1-1 #EmpoliMonza Finisce in parità al Castellani Computer Gross Arena: Monza avanti con Carboni, pareggiamo noi con Guarino - facebook.com Vai su Facebook
Use Computer Gross, bel debutto. Grandi aspettative per la trasferta - 26 di Serie B Interregionale, ora l’ Use Computer Gross è chiamata a dare conferme nella prima trasferta stagionale. Secondo lanazione.it
Basket Serie B. Per l’Use Computer Gross un altro test davvero positivo - Secondo uscita stagionale e seconda vittoria per l’Use Computer Gross, che al Pala Estra di Arezzo si impone per 75- Riporta lanazione.it