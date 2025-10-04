usa oltre 4 anni di carcere al rapper sean diddy combs

New York, 3 ott. (askanews) - Il rapper Sean "Diddy" Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere, ovvero più di quattro anni, dalla corte federale di Manhattan, una pena ben al di sotto da quella richiesta del pubblico ministero. Il discusso artista 55enne rischiava infatti fino a 20 anni di carcere. Gli avvocati della difesa avevano proposto una pena lieve di 14 mesi di carcere, seguita dalla libertà vigilata e da trattamenti terapeutici. Si è arrivati alla condanna dopo due mesi di udienze ampiamente pubblicizzate: "Diddy" è stato assolto dalle accuse più gravi a suo carico: "traffico sessuale" e "associazione a delinquere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

