Usa oltre 4 anni di carcere al rapper Sean Diddy Combs
New York, 3 ott. (askanews) - Il rapper Sean "Diddy" Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere, ovvero più di quattro anni, dalla corte federale di Manhattan, una pena ben al di sotto da quella richiesta del pubblico ministero. Il discusso artista 55enne rischiava infatti fino a 20 anni di carcere. Gli avvocati della difesa avevano proposto una pena lieve di 14 mesi di carcere, seguita dalla libertà vigilata e da trattamenti terapeutici. Si è arrivati alla condanna dopo due mesi di udienze ampiamente pubblicizzate: "Diddy" è stato assolto dalle accuse più gravi a suo carico: "traffico sessuale" e "associazione a delinquere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: oltre - anni
La straordinaria carriera di Rosanna Lambertucci: salute e benessere oltre gli 80 anni
Sant’Agostino riapre le porte dopo oltre 10 anni
Morto a 20 anni sul Gra: condannato l’amico senza patente, drogato e oltre i limiti di velocità
Accusato di aver ucciso la figlia di 2, ma da oltre 20 anni si dichiara innocente Robert Roberson, 58 anni, sarà condannato a morte - facebook.com Vai su Facebook
Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di carcere #seancombs #condanna #3ottobre - X Vai su X
Usa, oltre 4 anni di carcere al rapper Sean “Diddy” Combs - (askanews) – Il rapper Sean “Diddy” Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere, ovvero più di quattro anni, dalla corte federale di Manhattan, una pena ben al di sotto da quella ri ... Da askanews.it
Diddy condannato a 4 anni e 2 mesi per favoreggiamento della prostituzione - Un giudice di New York ha condannato Sean «Diddy» Combs a 50 mesi, oltre quattro anni di prigione, per «gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente ... Riporta msn.com