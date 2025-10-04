Sarà veramente “un giorno speciale” per le sorti della guerra a Gaza, come dichiarato in modo trionfale da Donald Trump nella giornata di venerdì 3 ottobre? Effettivamente, lo sviluppo della situazione nelle ultime ore lascia propendere per un cauto ottimismo, quantomeno per l’implementazione della prima parte dell’accordo tra Israele e Hamas. Del resto, l’avvicinamento tra le due parti in causa sembra aprire una finestra di opportunità forse irripetibile, dentro la quale il Presidente statunitense si è lanciato a capofitto. Trump sta evidentemente cercando di forzare i tempi, non solo per spirito umanitario (anche se forse il tanto agognato Nobel per la Pace potrebbe davvero essere suo, se il negoziato dovesse andare in porto, emulando finalmente così il suo contestato rivale politico, Barack Obama ) quanto per motivi dettati dall’agenda politica della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Formiche.net

Usa, Israele e Paesi arabi. La triangolazione per sbloccare Gaza secondo Castellaneta