Urtato da un' auto si schianta in bici contro una casa | soccorso dall' eliambulanza
Un impatto violento contro lo spigolo di una casa e quindi il ricovero con la massima urgenza in ospedale: è così che è finito il giro in bici di un ciclista 74enne di Riva del Garda, protagonista suo malgrado di un brutto incidente nella mattinata di ieri, venerdì 3 ottobre, ad Arco (TN)Tutto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Centrato da un’auto. Urtato al semaforo muore contro un palo
Urtato in bici a Roè Volciano, individuata l’auto dopo 15 giorni - X Vai su X
Roe' Volciano: a distanza di 15 giorni è stato individuata l'auto che a meta' settembre aveva urtato un ciclista e poi si era data alla fuga lasciandolo a terra ferito. Dopo giorni di indagini serrate, i nostri agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad identificare l' - facebook.com Vai su Facebook
Urta un’auto con la moto e si schianta contro un palo della luce ad Artogne: morto ragazzo di 16 anni - Un 16enne è deceduto il 20 settembre dopo essersi schiantato con la moto contro un palo ad Artogne (Brescia). Segnala fanpage.it
Artogne, urta un’auto e si schianta con la moto contro un palo: morto il 16enne Manuel Leti - Il giovane, che studiava informatica al centro di formazione professionale intitolato a Zanardelli a Darfo Boario Terme, ha perso la vita in piazza Lorenzetti: inutili i soccorsi ... Scrive msn.com