Urlate! È disumano Gaza esplode l’ira del cantante italiano | l’annuncio sul palco davanti a tutti VIDEO
“Urlate! È disumano”. Gaza, esplode l’ira del cantante italiano: l’annuncio sul palco davanti a tutti. La data di un concerto andato in scena a Milano è diventata il racconto di un tempo presente, in cui la musica non si limita a intrattenere ma sceglie di prendere posizione. Il cantante della famosissima band italiana, che ad Assago festeggiava i 25 anni di carriera, ha infatti colto l’occasione per gridare al mondo la propria indignazione circa la tragedia in Medio Oriente dando un messaggio ai suoi fan in un momento di grande intensità. La questione di Gaza e l’impegno dello spettacolo. Il conflitto in Medio Oriente ha travolto non solo i governi e le istituzioni internazionali, ma anche il mondo dello spettacolo, diventato un luogo privilegiato di espressione e confronto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: urlate - disumano
Un "blackout totale di Internet" ha spento l'#Afghanistan. La decisione dei talebani, motivata dalla lotta ad "attività immorali", lascia milioni di persone senza voce. Come se non fosse già abbasgtanza il trattamento disumano riservato alle donne... - facebook.com Vai su Facebook
Oms condanna e chiede lo stop delle "condizioni disumane a Gaza" - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condannato le "condizioni disumane" a Gaza, mentre l'esercito ... Secondo quotidiano.net