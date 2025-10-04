Uova e slogan contro la sede Pro Vita si accende lo scontro politico

La sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni è finita di nuovo nel mirino: nella prima mattina di venerdì, alcuni manifestanti diretti a un corteo hanno scagliato uova e insulti contro l’edificio, riaccendendo le tensioni politiche nella capitale. Attacco mattutino in Viale Manzoni Secondo quanto ricostruito da Pro Vita & Famiglia e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Uova e slogan contro la sede Pro Vita, si accende lo scontro politico

La Stampa. . Un gruppo di persone che ha partecipato a Roma allo sciopero generale per Gaza si è diretto verso il Ministero dei Trasporti. Contro la sede del dicastero sono stati lanciati uova e petardi, con slogan diretti al ministro Salvini. #Roma - facebook.com Vai su Facebook

In piazza per Gaza, nella capitale Zerocalcare. Uova contro l'ufficio scolastico a Roma. Tensione a Milano #ANSA https://ow.ly/CHlX50X0bKI - X Vai su X

Pro Vita, Brandi: "Insulti e uova contro la nostra sede a Roma" - Nella mattina di venerdì 'un gruppo di militanti Pd e Cgil diretto alla manifestazione 'pro-

Sciopero generale per Gaza e Flotilla, lancio di uova contro il ministero dei Trasporti a Roma - I manifestanti che si sono ritrovati in piazza dei Cinquecento si sono diretti verso il Ministero dei Trasporti, passando per piazza Indipendenza.