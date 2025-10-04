Uova e slogan contro la sede Pro Vita si accende lo scontro politico

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni è finita di nuovo nel mirino: nella prima mattina di venerdì, alcuni manifestanti diretti a un corteo hanno scagliato uova e insulti contro l’edificio, riaccendendo le tensioni politiche nella capitale. Attacco mattutino in Viale Manzoni Secondo quanto ricostruito da Pro Vita & Famiglia e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

uova e slogan contro la sede pro vita si accende lo scontro politico

© Sbircialanotizia.it - Uova e slogan contro la sede Pro Vita, si accende lo scontro politico

In questa notizia si parla di: uova - slogan

uova slogan contro sedePro Vita, Brandi: "Insulti e uova contro la nostra sede a Roma" - Nella mattina di venerdì 'un gruppo di militanti Pd e Cgil diretto alla manifestazione ‘pro- Lo riporta msn.com

uova slogan contro sedeSciopero generale per Gaza e Flotilla, lancio di uova contro il ministero dei Trasporti a Roma - I manifestanti che si sono ritrovati in piazza dei Cinquecento si sono diretti verso il Ministero dei Trasporti, passando per piazza Indipendenza. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uova Slogan Contro Sede