Il cadavere di un quarantenne di Porto Empedocle (Ag) è stato ritrovato sotto un’auto parcheggiata nella zona delle Cannelle. All’interno dell’abitacolo sarebbe stato trovato anche un fucile. A fare scattare l’allarme sono stati i soccorritori del 118, intervenuti per quello che sembrava un incidente stradale. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uomo trovato morto sotto un'auto nell'Agrigentino, ha ferite d'arma da fuoco