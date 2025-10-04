Uomo trovato morto sotto un' auto nell' Agrigentino ha ferite d' arma da fuoco
Il cadavere di un quarantenne di Porto Empedocle (Ag) è stato ritrovato sotto un’auto parcheggiata nella zona delle Cannelle. All’interno dell’abitacolo sarebbe stato trovato anche un fucile. A fare scattare l’allarme sono stati i soccorritori del 118, intervenuti per quello che sembrava un incidente stradale. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
