Uomo scomparso sul Gargano | non si hanno più notizie da quattro giorni
Da oltre quattro giorni a Vico del Gargano non si hanno più notizie di Rocco Fontana, di cui si sono perse le tracce in località Maddalena il 30 settembre scorso. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa nella giornata del 3 ottobre.La Compagnia Carabinieri di Vico è già al lavoro per le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: uomo - scomparso
Alain, 5 anni, scomparso da un campeggio a Ventimiglia: in un video un uomo lo fa uscire dal camping
Alain scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato
Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, sentito un uomo: «Diceva 'papà, papà', l'ho portato a un bivio». Perquisita la sua casa
Cosa è successo a Davide Cozza? L’uomo è scomparso da #Cellara (#Cosenza). Dopo aver aperto il suo bar la mattina del #3ottobre 2013, si è diretto come da sua abitudine a dare da mangiare ai cani e gatti randagi della zona. Da allora non si sono avute - facebook.com Vai su Facebook
Uomo scomparso ad Assemini: «Aiutateci a ritrovare Gigi» - X Vai su X
Uomo scomparso nel nulla a Lanzo Torinese, trovato dopo una giornata di ricerche - Un italiano di 67 anni residente in frazione Oviglia Inferiore di Lanzo Torinese è scomparso nel nulla dalla mattinata di ieri, lunedì 29 settembre 2025. Si legge su torinotoday.it
Uomo scomparso in Toscana, ritrovato dai Carabinieri a Campitello di Fassa - Si era allontanato dalla sua casa in Toscana venerdì mattina (il 29 agosto) e in serata i familiari preoccupati - rainews.it scrive