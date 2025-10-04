Uomo ricercato a livello europeo arrestato mentre gira nel centro storico di Foligno i dettagli della cattura

Arrestato a Foligno un 41enne rumeno ricercato in Europa per reati in Romania. L'uomo individuato durante controlli straordinari della Polizia.

