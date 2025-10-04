Uomo obbligato a nascondere droga in casa padre e figlio arrestati ad Andria

Padre e figlio arrestati ad Andria per estorsione e spaccio: costringevano un uomo a nascondere droga con minacce e violenza.

Uomo obbligato a nascondere droga in casa, padre e figlio arrestati ad Andria - Padre e figlio arrestati ad Andria per estorsione e spaccio: costringevano un uomo a nascondere droga con minacce e violenza. virgilio.it scrive

