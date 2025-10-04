Uomo di 58 anni trovato agonizzante in casa a Imperia | aperta inchiesta per omicidio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento e la corsa in ospedale. Un uomo di 58 anni, Massimo Sina, è stato trovato in fin di vita nella sua abitazione di Imperia nella serata di giovedì 2 ottobre. Soccorso dal 118 e dai Vigili del fuoco, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. Indagini della Procura. La Procura di Imperia ha aperto un’ inchiesta contro ignoti per omicidio, un atto formale per chiarire le cause della morte. Le prime verifiche ipotizzano che l’uomo possa aver sbattuto la testa contro lo spigolo di una finestra, dove è stato trovato abbondante sangue. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

