Uomini e Donne Roberta Di Padua sulla crisi con Alessandro Vicinanza | non ci siamo mai lasciati

L'ex dama spiega la verità sulla presunta crisi con Alessandro Vicinanza. Le voci di addio erano infondate: il loro amore continua e ora progettano la convivenza nella nuova casa. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano a vivere la loro storia d'amore, nata proprio nello studio di Uomini e Donne. Dopo la relazione con Ida Platano, Alessandro era tornato nel programma dove aveva ritrovato Roberta, che non aveva mai nascosto la sua simpatia nei suoi confronti. Dopo qualche mese di frequentazione, i due avevano deciso di lasciare insieme il dating show e oggi, nonostante qualche momento difficile, la loro relazione procede a gonfie vele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Roberta Di Padua sulla crisi con Alessandro Vicinanza: "non ci siamo mai lasciati”

